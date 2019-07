Aggrediva le donne al distributore, preso lo stupratore seriale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BUSTO ARSIZIO (VARESE) Sceglieva accuratamente distributori di benzina particolarmente isolati, tutti in zona Parco Alto Milanese, tra le province di Milano e Varese, e quando una donna sola si fermava per fare rifornimento la aggrediva con lo scopo di abusare sessualmente di lei, dopo avere indossato passamontagna e guanti in lattice. È quello del predatore sessuale seriale l'identikit emerso da un'indagine della Polizia di Stato di Busto Arsizio (Varese), che ieri mattina ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in...