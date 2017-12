Aggiornamenti trappola, prime cause per l'iPhone: «Apple era consapevole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Era già da un po' che si moltiplicavano in Rete le proteste con gli iPhone. Ma ora per Apple è scoppiato un vero e proprio caso, con tre class action avviate negli Stati Uniti e un esposto annunciato del Codacons in Italia. L'accusa per Cupertino è di aver danneggiato i modelli iPhone più vecchi, soprattutto 6, 6S e 7, con l'introduzione dell'aggiornamento al nuovo sistema operativo, iOS 11. Secondo le stesse accuse, l'azienda avrebbe deliberatamente rallentato le prestazioni dei dispositivi con il fine di spingere gli utenti...