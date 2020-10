LA POLEMICA

VENEZIA «Un esproprio, ma non me la metto via». «Ma quale esproprio, mi meraviglio che si ostini a non capire». Nel giorno in cui il Mose salva piazza San Marco dall'acqua alta ecco che va in scena il botta e risposta a distanza tra il primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella. Con Brugnaro che accusa il Governo di non aver ancora deciso cosa fare sulle Grandi navi e Martella che annuncia: «Entro il mese sarà convocato il Comitatone».

È Brugnaro, dalla Smart Control Room del Comune, ad attaccare per primo. Si parla della gestione del Mose e il sindaco contesta quell'Agenzia per la Laguna di Venezia inserita nel Decreto Agosto: «Se la sono inventata a Ferragosto, l'hanno messa in un decreto del coronavirus, hanno escluso Comune e Regione. Credo che il premier Conte neanche lo sapesse, devono aver sentito il clima da campagna elettorale». Brugnaro non fa nomi, ma è notorio che il primo a lanciare l'Agenzia che assorbirà le competenze dell'ex Magistrato delle acque, sia stato, un anno fa, Martella. Che a distanza ribatte: «Mi meraviglio di come Brugnaro si ostini a non capire. Le competenze sulla salvaguardia di Venezia sono sempre state dello Stato così come i finanziamenti. Semmai è con questa Agenzia che per la prima volta c'è un coinvolgimento degli enti locali dal momento che nel Comitato di gestione ci saranno rappresentanti di Regione, Comune, Città metropolitana». Tra l'altro il decreto, approvato l'altra notte in commissione al Senato, andrà a giorni in aula. Brugnaro insiste: «Mi auguro ora che qualcuno dica qualcosa sul Porto, sul nuovo presidente. E c'è ancora il tema delle Grandi navi, che qualcuno voleva risolvere tra sei mesi. Abbiamo gente che non prende lo stipendio da febbraio, non ce la metteremo mai via». Ribatte Martella: «L'attenzione per Venezia continua, a ottobre sarà convocato il Comitato per il riparto di ulteriori risorse per il Comune di Venezia e per i Comuni della Gronda, ma anche per riprendere le decisioni sulle Grandi navi».

