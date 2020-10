VENEZIA Il governatore Luca Zaia ha annunciato che il Veneto si candida con Padova come sede dell'Agenzia Europea Biomedicale: «Abbiamo già avuto contatti in tempi non sospetti e affidato il compito di preparare il nostro dossier». Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha confermato che la città è pronta ad accogliere la sfida: «Qui è nata la medicina moderna, vantiamo una prestigiosissima Università, qui ci sono tante eccellenze in campo biomedicale e un tessuto di infrastrutture, logistica, nonché tecnologie applicate, che ci rende un territorio dinamico e proiettato nel futuro. Serve un grande lavoro di squadra che siamo pronti a fare con tutte le Istituzioni coinvolte e la Regione Veneto». «Padova e l'Università del Bo hanno tutte le carte in regola per giocare e vincere la sfida della Biomedical Advanced Research and Development Agency - ha detto il senatore Udc, Antonio De Poli - È una candidatura autorevole. Padova, infatti, grazie al ruolo straordinario dell'Università, è stata la culla della Medicina. La parola d'ordine, adesso, è fare rete: è il momento di giocare in squadra per il bene di Padova e di tutto il Veneto».

