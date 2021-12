LE DISPOSIZIONI

ROMA Vaccini, richiamo e, se necessario, terza dose. A partire da oggi chi non rispetterà l'obbligo previsto dal governo sarà sospeso dal servizio senza stipendio fino al 21 giugno del 2022. Cosa accadrà dopo al personale scolastico, agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine, della polizia municipale, agli agenti della penitenziaria e ai militari non è ancora chiaro. Ma intanto le amministrazioni, dal Viminale alla Difesa, hanno emanato circolari per applicare le nuove direttive. Prevedendo anche multe (nel caso dei poliziotti) fino a 1.500 euro se si dovessero presentare al lavoro senza Green pass rafforzato, mentre i militari, oltre alla sanzione amministrativa, andranno incontro al procedimento disciplinare. L'obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio, che non rientrino nelle categorie esenti dall'obbligo vaccinale per motivi di salute: ossia chi si trovi in congedo straordinario per malattia e chi abbia chiesto «l'aspettativa per infermità» successivamente all'entrata in vigore del decreto che ha imposto l'obbligo, che dovranno essere informati «con qualsiasi mezzo di notifica legalmente previsto, che ne assicuri l'ingresso nella sfera di conoscibilità del destinatario (raccomandata, notifica a mezzo pec, consegna di copia dell'atto all'interessato da parte di personale della polizia)». Il provvedimento non riguarda chi si trovi in congedo di maternità o paternità, o in aspettativa per motivi di famiglia. Per questo nell'ultima settimana c'è stata un'impennata di nuove vaccinazioni, i numeri aggiornati non sono ancora noti, ma probabilmente già oggi saranno fatti i conti.

IL VIMINALE

«Il giorno 15 dicembre - si legge infatti nella circolare firmata dal capo della Polizia, Lamberto Giannini - il personale tutto, anche se assente per legittimi motivi, dovrà produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale». Se tale documentazione non arriverà, l'amministrazione competente dovrà invitare «senza indugio, l'interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito» la documentazione richiesta. Poi avrà in tutto 23 giorni di tempo per portare a termine il ciclo, nelle more potrà lavorare con il Green pass da tampone. Per chi non si vaccini, non solo è prevista la sospensione del servizio senza alcun compenso, ma anche il ritiro temporaneo della «tessera di riconoscimento, la placca, l'arma in dotazione e le manette». Multe per chi vada al lavoro sprovvisto di certificazione: «La svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale - si legge infatti nella circolare - è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500». Ma verrà multato anche chi non controlla, con sanzioni da 400 a mille euro.

DIFESA

Le stesse regole valgono anche per i militari. Una circolare per assicurare il rispetto della nuova legge è stata emanata dallo Stato Maggiore dell'Esercito. Per le verifiche il ministero della Difesa attende che possano essere effettuate via internet tramite l'interrogazione della banca dati Inps. Nelle more dell'accreditamento per l'accesso, intanto gli accertamenti verranno svolti come avviene in tutti gli uffici attraverso scansione della certificazione verde. Il rispetto dell'obbligo è assicurato dai responsabili delle strutture nelle quali il personale presta servizio, quindi i comandanti di corpo attraverso delegati di ciascun ente amministrativo, che già il 13 dicembre hanno dovuto mandare un elenco dei propri delegati. I militari, su base volontaria, potranno rilasciare copia del proprio Green pass al comandante, in modo da evitare i controlli quotidiani.

PERSONALE MANCANTE

Il nodo, per il ministero della Difesa, riguarda il rifiuto delle vaccinazioni da parte di chi svolgesse incarichi di comando e il rischio di criticità a fronte di una prolungata assenza. Per questo i comandanti di Corpo sono chiamati a sostituire il personale non vaccinato che si trovasse in ruoli apicali con figure in grado di svolgere le mansioni richieste in tempi strettissimi.

LA SCUOLA

Negli istituti scolastici i presidi saranno responsabili dei controlli e si avvarranno di una «Superapp», che consente l'interoperabilità tra il Sistema Informativo dell'Istruzione (Sidi) e il Sistema Informativo dell'Istruzione e la Piattaforma nazionale Digital Green Certificate. Ieri il ministero dell'Istruzione ha inviato una circolare con le indicazioni. Anche nelle scuole, l'obbligo vale per l'intero ciclo vaccinale, quindi prima e secondo dose, e alla scadenza dei nove mesi (la validità del Green pass) anche per la terza.

Valentina Errante

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA