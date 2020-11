IL FOCUS

ROMA Intercettare le sofferenze dell'attività economica con il filtro dei codici Ateco è un'impresa difficile: se ne sta rendendo conto anche il governo arrivato ormai al terzo decreto ristori, e in procinto di definire il quarto. Un'operazione, quella contenuta nei primi tre provvedimenti, che mette in campo risorse non trascurabili ma lascia inevitabilmente una scia di insoddisfazione tra le categorie escluse in tutto o in parte dagli aiuti. E il criterio dei codici dovrebbe essere superato nel nuovo intervento in arrivo almeno per quanto riguarda il capitolo fiscale, visto che si ragiona di un rinvio degli adempimenti generalizzato pur se commisurato alle perdite effettivamente subite. Per il 2021 poi potrebbero essere fissati ulteriori principi per utilizzare il fondo (al momento da 3,8 miliardi) indicato all'articolo 207 della legge di Bilancio.

LA CONVERSIONE

Intanto però in questo scorcio di anno la voce di chi resta fuori dagli indennizzi si fa sentire e lo stesso esecutivo ne dovrà tenere conto nella fase di conversione dei decreti, destinati a confluire in uno solo. Il problema principale è quello delle filiere. Quando, un mese fa, si trattava di dare ossigeno alle attività toccate dalle prime chiusure la strada dei codici Ateco pareva la più rapida per raggiungere gli interessati, contando sul meccanismo già attivato con buon successo a giugno dall'Agenzia delle Entrate. Ma quanto più le restrizioni si prolungano e si ramificano, tra zone gialle zone arancioni e zone rosse, tanto più diventa difficile garantire tutti, perché bar e ristoranti al pari delle altre attività commerciali chiuse nelle aree a maggior contagio hanno naturalmente dei fornitori che si trovano a loro volta in difficoltà.

Ecco quindi che il mondo del commercio all'ingrosso è quello che in questa fase si ritrova a far sentire il proprio disagio. Emergono realtà anche poco conosciute che non vedono all'orizzonte spiragli per risollevarsi: ad esempio i fornitori delle palestre e delle piscine, la cui data di riapertura dopo un mese di inattività è tuttora avvolta nelle nebbie dell'incertezza. Un caso del tutto particolare è quello degli agenti di commercio, che si trovano naturalmente ad operare con realtà economiche molto diverse tra loro. La loro richiesta è essere ammessi al flusso dei ristori con un criterio che guardi appunto alla quota di attività legata ai settori maggiormente in difficoltà.

E poi c'è il mondo degli eventi, che ha a sua volta una sua filiera che va dal catering agli addobbi. E che sperimenta un'ulteriore difficoltà legata al criterio tuttora applicato dal governo per valutare la perdita di fatturato delle varie attività: si guarda al confronto tra il mese di aprile di quest'anno (quello in cui si è manifestato per la prima volta in tutta la sua drammaticità l'effetto economico della pandemia) e aprile del 2019. Ma per chi organizza matrimoni ed altre celebrazioni aprile non è un mese particolarmente significativo quanto a volumi di attività e dunque non permette di fotografare in modo fedele una crisi che si è manifestata soprattutto in estate.

I PROBLEMI TECNICI

A volte poi il sistema dei codici Ateco crea problemi anche per motivi più strettamente tecnici, perché le categorie riflettono aggregazioni o sovrapposizioni che magari vengono dal passato e non sono più perfettamente: dopo l'inclusione in extremis delle rivendite di calzature nel Ristori ter, Federmoda-Confcommercio segnala come i negozi di maglieria e camiceria pur se chiusi non possano tuttora accedere agli aiuti perché si intersecano con quelli di biancheria. E un altro problema nasce dal fatto che alcuni codici sono solo a 4 cifre, invece delle 6 incluse negli allegati dei provvedimenti. Anche in questo caso servirà un nuovo intervento o quanto meno una precisazione per sbrogliare la situazione: insomma ci sarà molto da fare nei non moltissimi giorni disponibili per la conversione parlamentare dei provvedimenti.

Luca Cifoni

