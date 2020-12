Affetti. Stabili. In un 2020 scandito dall'incertezza, un anno in cui non si poteva essere sicuri di niente, dal pensare di essere sani al prenotare un aereo, dall'andare a scuola al futuro del nostro lavoro, in un anno così due parole ci hanno permesso di andare avanti: affetti stabili.

Affetti. Significa relazioni che si sono sviluppate in un certo arco di tempo, moti del cuore che vanno al di là della passione occasionale, qualcosa di molto diverso dalla pressione sessuale.

Stabili. Vale a dire presenti nella nostra vita da un certo periodo di tempo.

Il Covid ci ha costretto a fermarci, invece di treni, aerei, metropolitane o lunghe ore in auto per raggiungere il luogo di lavoro abbiamo misurato giorno dopo giorno lo spazio delle nostre case e, con questo, la profondità dei nostri affetti. Chi ne aveva di stabili, stabili davvero, è uscito rafforzato da questa prova. Quelle che invece erano relazioni di facciata, amicizie finte o interessate, amori sbagliati o violenti, hanno ceduto di fronte all'impossibilità di evadere dalle quattro mura di casa. Il Covid, spietato, ha attaccato le fragilità, la' dove le ha trovate, nella salute dei più anziani e malati o nei rapporti usurati da tempo.

Ma se molti affetti instabili non hanno retto, altri, nuovi, sono iniziati con uno slancio e una forza che solo il tempo di guerra sa far trovare.

E, come in tempo di guerra, le cose che prima sembravano scontate, garantite, di colpo diventano preziose. Il pranzo della domenica dalla nonna prima del Covid era un piacevole obbligo. Ma quando devi privartene, quando vedi che intorno a te il Covid si sta portando via generazioni di nonni, allora capisci e ti aggrappi alle sole radici che reggono nell'incertezza delle sabbie mobili. L'amore della tua famiglia. L'amore per la tua famiglia. E per quanti, come gli amici veri, della famiglia fanno parte.

Uno studio dell'agenzia francese Havas ha chiesto a francesi, tedeschi e italiani a quali attività non avrebbero mai voluto rinunciare durante la pandemia. Voi penserete che agli italiani sia mancato andare allo stadio. Invece no: solo il 9 per cento ne ha sentito la mancanza. Ma al 66 per cento degli intervistati è mancato non poter vedere i genitori e i nonni. Non rivorremo indietro il 2020 per nessuna ragione al mondo, ma lo ricorderemo, nel bene, anche per questo, per la riscoperta degli affetti.

Maria Latella

