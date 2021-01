L'ECONOMIA

MESTRE Per la prima volta da anni il sistema aeroportuale del Triveneto registra numeri inferiori a quelli degli altri scali nazionali di circa 3 punti, e si verifica proprio nell'anno della pandemia nel quale il calo generalizzato in Italia è stato del 72,6% con la perdita di 140 milioni di passeggeri, mentre nella nostra regione si è attestato al 76,8% con appena 4 milioni e 307 passeggeri, rispetto ai 18 milioni del 2019.

LA CRISI

«Soprattutto il Marco Polo di Tessera ha sempre operato con una netta prevalenza dei viaggiatori internazionali, l'87% del totale, contro un 13% del domestico (mentre complessivamente nei quattro aeroporti del Triveneto nel 2019 il mercato domestico ha rappresentato il 35% contro una media nazionale del 46%) - spiega Camillo Bozzolo, responsabile Sviluppo Aviation del gruppo Save che gestisce gli scali di Venezia e il Canova di Treviso, e coordina il Catullo di Verona e il Gabriele D'Annunzio di Brescia -. È chiaro che con la pandemia ancora in atto e le chiusure globali dei confini tra stati i voli internazionali ne hanno risentito di più».

Il risultato è che nel 2020, nei particolari, Venezia ha perso il 75,88% attestandosi a 2.799.688 passeggeri, Treviso meno 85,8% con 463.679, Verona meno 71,4% con 1.040.555, Brescia meno 77,2% con 3.874 passeggeri. Brescia, però, non è scalo da passeggeri ma per le merci e in questo campo ha ottenuto tutti numeri positivi confermando la sua vocazione: ha gestito complessivamente 39.234 tonnellate di merce, con una crescita del 28% rispetto al 2019, determinata in particolare da un potenziamento dell'attività di Dhl e di Poste Italiane di cui lo scalo è hub per tutto il nord Italia. Il successo del Gabriele D'Annunzio dipende dall'esplosione del commercio online: nei particolari la posta trasportata è stata 30.045 tonnellate, in crescita del +37%, la merce 7.953 tonnellate, in incremento del +156%, a cui si è aggiunto un marginale trasporto di merce via camion di 1.236 tonnellate. Nel complesso il settore cargo del Polo aeroportuale del Nordest ha gestito 80.629 tonnellate di merce, registrando quindi una riduzione minore in termini percentuali rispetto ai passeggeri pari al -15,4%, grazie all'attività di spedizionieri/corrieri espressi quali Dhl (a Venezia e Brescia), Ups (a Venezia), Fedex (a Venezia), oltre a Poste Italiane su Brescia.

LA RIPARTENZA

Per il futuro all'intercontinentale Marco Polo pressoché tutti i vettori di lungo raggio hanno confermato la riattivazione dei loro voli dall'estate 2021, «e il primo a partire sarà il Delta per il Jfk di New York - annuncia Bozzolo -. Con i responsabili statunitensi stiamo lavorando per farne un volo Covid free con tamponi sia in partenza sia in arrivo». Per le altre compagnie nazionali o low cost la ripresa sarà, invece, un po' a macchia di leopardo, «e grazie anche ai risultati di Volotea, che ha reagito meglio di tutti a quella che era domanda latente del mercato per collegamenti nazionali, quando ci sarà la ripresa sarà un po' più spiccata di quel che ci saremmo aspettati: la gente è stanca di stare a casa e non vede l'ora di prendere il volo, e vettori ben radicati sul territorio come appunto Volotea, che ha basi a Verona e a Venezia, sono più rapidi nel decidere. In definitiva il maggior lavoro che abbiamo fatto in questi mesi assieme alle compagnie è stato quello di riuscire a far sì che si metta in vendita il maggior numero di voli possibili in modo che, quando si potrà, i viaggiatori trovino disponibilità».

E.T.

