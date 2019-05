Aereo nell'Adige, si salvano a nuoto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAGEDIA SFIORATAVERONA Hanno rischiato di morire più per il freddo o annegati nelle acque dell'Adige, che non per l'incidente aereo, i due passeggeri del velivolo precipitato alle 16,45 di ieri tra Verona e Settimo di Pescantina. I due, infatti, per dei problemi in fase di atterraggio sulla pista dell'aeroclub di Boscomantico, sono finiti dritti nel fiume, dove l'ultraleggero si è inabissato. Fortunatamente, senza ferite per i passeggeri che a quel punto hanno affrontato a nuoto le acque gelide dell'Adige, dove li hanno poi recuperati,...