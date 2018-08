Aereo d'epoca si schianta: venti morti sulle Alpi svizzere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAROMA Un'escursione affascinante su un aereo d'epoca a elica che sorvola le cime delle Alpi svizzere si è trasformata in tragedia. Sono tutti morti i 17 turisti svizzeri e austriaci e i tre membri d'equipaggio che erano a bordo del Junkers Ju-52, gioiello del 1939 apparentemente in perfette condizioni precipitato per cause ancora sconosciute sul Piz Segnas, tra il Canton Glarona e il Canton Grigioni, 50 minuti dopo il decollo dall'aerodromo Magadino di Locarno.Il velivolo sarebbe dovuto atterrare a Duebendorf, vicino a Zurigo, da...