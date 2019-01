Aereo contro un elicottero cinque morti sul ghiacciaio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIATORINO Un boato terribile ha squarciato il silenzio e il bianco delle montagne. Un aereo e un elicottero si sono scontrati in volo, nei cieli sopra il ghiacciaio del Ruitor, nel vallone di La Thuile, in Valle d'Aosta. Il bilancio è di sette morti, anche se due risultano ancora ufficialmente dispersi, e due feriti gravi. I vigili del fuoco hanno tagliato le lamiere con delle cesoie per estrarre i corpi delle vittime e quelli dei feriti: i sopravvissuti sono uno svizzero e un francese, che sono stati trasportati all'ospedale di...