Aereo cade in Sudan, salvo medico italiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAROMA Tragedia nei cieli del Sud Sudan: un piccolo aereo commerciale è caduto, poco prima dell'atterraggio, causando la morte di gran parte dei suoi passeggeri. Dei 23 a bordo solo 4 si sono salvati. E tra loro un medico italiano del Cuamm di Padova, impegnato come volontario in Africa che, per miracolo, è riuscito a sopravvivere all'incidente in condizioni non preoccupanti e presto sarà rimpatriato in Italia.IL TRAGITTOIl piccolo velivolo, era partito dalla capitale Juba ed era diretto nella città di Yirol, quando si è...