«Adesso un piano straordinario per il Sud Servono deroghe al Codice degli appalti»

«Al governo chiedo un piano straordinario per il Sud. Non pretendo maggiori risorse, sia chiaro, ma misure per consentirci di spendere bene e presto». Nello Musumeci, storico esponente della destra, è da quasi due anni alla guida della Regione Sicilia. E ora lancia un appello al governo Conte 2. «Il nodo è il Codice degli Appalti al quale serve qualche deroga - spiega - non possono passare 5 o 6 anni dal momento dall'ideazione di un'opera all'avvio dei cantieri».Presidente, non è che con la scusa del piano sta rilanciando il solito...