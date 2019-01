«Adesso i ragazzi dovranno imparare a ragionare e a fare più collegamenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A presiedere la commissione d'esame, quest'anno come in passato, saranno soprattutto i dirigenti scolastici: sono loro quindi i primi a dover conoscere le maglie della nuova maturità, le difficoltà e i criteri di valutazione. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi, come trova il nuovo volto della seconda prova scritta? «Come presidi siamo sempre stati favorevoli al concetto di interdisciplinarietà. Troppo spesso infatti gli esami scolastici risultano settoriali senza dare spazio al ragionamento degli...