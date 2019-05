«Adesso diamo noi le carte». Ma Matteo teme il collasso M5s

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Nella notte Matteo Salvini festeggia. Il leader è «ultracontento» di avere «stracciato» i 5Stelle, di aver portato la Lega a essere «il primo partito nazionale». Un'impresa in cui non era riuscito Umberto Bossi. E questo «dopo una campagna elettorale in cui non ci hanno risparmiato nulla». In più quota 30% «è sfondata alla grande» e dunque il Capitano può parlare di «massima soddisfazione». Con un solo cruccio, capire cosa ne sarà dell'odiato alleato di governo: «Se davvero il Pd sorpassa i grillini, la...