Addio Zanza, il re dei playboy «Notte fatale con una 23enne»

IL PERSONAGGIOChe non si muore per amore è una gran bella verità...ma tu dolcissimo mio amore ecco quello che da domani mi accadrà. Da domani Maurizio Zanfanti, detto Zanza, con quella beffarda gioia di esserci stampata negli occhi, si riguarderà tutta la sua vita, diremmo dolce, da un altro paradiso che non è la sua Rimini. È morto ieri all'età di sessantatré anni, Zanza. L'uomo, i cui capelli finivano dove, da camicie sbottonate, partivano folti peli del petto. Stivaletti, pantaloni a zampa, un album fotografico fermo agli anni 70 ed...