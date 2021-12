LA MARATONA

VENEZIA Com'è strano il bilancio al tempo del Covid. Non è solo per l'aula mezza vuota, un po' per il distanziamento che impone anche i collegamenti da remoto e un po' per la quarantena che tocca ad altri due positivi, i leghisti Fabrizio Boron e Milena Cecchetto. È anche, e soprattutto, perché non è più l'epoca della legge mancia, quando sul finale della nona legislatura il Consiglio regionale arrivò a elargire 50 milioni con uno stanziamento aggiuntivo (poi cancellato d'imperio dalla Giunta), per accontentare i territori di riferimento dei vari eletti.

Gloriosi tempi andati: ora i numeri sono così impietosi da ridurre la maratona a uno sprint. A tarda sera è stata avviata all'approvazione della maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni, la manovra di previsione che vale 17,1 miliardi, di cui 9,8 legati a sanità e sociale. Il resto è pressoché ingessato tra fondi vincolati, spese obbligatorie, assegnazioni statali e comunitarie, partite tecniche. Le risorse per le politiche regionali ammontano a 1.361 milioni, dei quali sono meno di 60 quelli a disposizione effettiva degli assessori. Al dibattito, e alle destinazioni, dei consiglieri regionali è rimasto così appena 1 milione. Ha detto l'assessore leghista Francesco Calzavara: «Siamo riusciti a ridurre al 4% il taglio prudenziale del 15% inizialmente spalmato fra i vari assessorati. In questo modo abbiamo riequilibrato i conti delle attività culturali, che recuperano gli stanziamenti dello scorso anno e anzi li aumentano, con 500.000 euro per Film Commission, Cittadella quale città della cultura e Fondazione Cini». Ha ribattuto la correlatrice dem Vanessa Camani: «È un bilancio blindato all'insegna dell'austerity, in cui l'unico investimento a debito riguarda le Olimpiadi. L'unica speranza è che arrivi l'aiuto da fuori: noi, patria dell'autonomia, possiamo solo sperare che soggetti diversi dalla Regione, come lo Stato o l'Europa, ci diano un po' di soldi».

Molti emendamenti dell'opposizione, in tutto un centinaio, sono stati ritirati in quanto alcune proposte sono state accolte dalla Giunta, anche in coerenza con le modifiche alla legge di stabilità e al collegato votate dall'aula la settimana scorsa. Con uno spostamento di circa 5 milioni, hanno guadagnato maggiori risorse voci come la lotta alla flavescenza (375.000 euro), il sostegno alla barbabietola (200.000), il sistema informativo (390.000), l'informazione digitale locale (750.000), l'eliminazione delle barriere architettoniche (300.000), il supporto alle famiglie monoparentali (450.000) e il contrasto alla violenza sulle donne (400.000). Questi ultimi erano i due temi al centro della contromanovra presentata dal Partito Democratico, che ha ottenuto anche investimenti sulla formazione del personale rimasto a casa per il Covid, sui festival e sulle attività culturali, sull'aiuto ai malati di Alzheimer, sulla prevenzione del crimine mafioso. «Sappiamo che ci sarebbe bisogno di ulteriori fondi, ma in un bilancio con pochissimi margini di manovra, essere riusciti a portarli a casa è sicuramente un buon risultato», ha commentato il capogruppo Giacomo Possamai.

Le minoranze hanno comunque annunciato il voto di contrarietà, espressa in particolare dal Pd. «Non possiamo essere appagati dai record di produzione del vino o dall'aver portato a casa le Olimpiadi del 2026», ha dichiarato Andrea Zanoni. «Nessuno vuol buttare fango sul Veneto, ma non possiamo neanche rinchiuderci in una torre dorata: ci sono cittadini in difficoltà», ha concordato Jonatan Montanariello. «Dietro l'alibi della rinuncia all'addizionale regionale all'Irpef i cittadini si vedono privati di una serie di servizi che in realtà reclamano a gran voce», ha aggiunto il portavoce dell'opposizione Arturo Lorenzoni. Soddisfatta invece la forzista Elisa Venturini: «Noi dobbiamo fare il meglio possibile in base alle nostre capacità, 300 milioni per il Polo della salute di Padova sono un segnale di lungimiranza».

