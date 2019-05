Addio ad Ambra, la figlia 27enne del venetista Ettore Beggiato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DRAMMAPADOVA Un malore improvviso e la corsa disperata all'ospedale di Padova nel cuore della notte, ma purtroppo per Ambra Beggiato, 27 anni, non c'è stato nulla da fare. Entrata in coma si è spenta nella giornata di martedì. Ambra era figlia unica di Ettore Beggiato, ex uomo di punta della Liga Veneta, studioso di storia e cultura veneta, è stato uno dei due consiglieri regionali eletti nel 1985 sotto il simbolo del Leon di San Marco, ruolo che ricoprì fino al 2000. Nel biennio 1993-95 fu anche assessore regionale ai rapporti con i...