Addio a Sofia, simbolo del metodo Stamina

FIRENZE La piccola Sofia, divenuta qualche anno fa il simbolo del metodo Stamina, è «volata in cielo». Poche parole postate su Facebook da mamma e papà, Caterina Ceccuti e Giulio De Barros, hanno dato quell'annuncio che nessuno avrebbe voluto leggere. La bambina aveva solo un anno e mezzo quando, nel 2011, i medici le diagnosticarono la leucodistrofia metacromatica, una rara malattia neurodegenerativa che non lascia speranze. I genitori non si erano però arresi ed erano entrati in contatto con Davide Vannoni, il presidente di Stamina...