Addio a Nereo Laroni sindaco che sognava il socialismo veneziano

IL PERSONAGGIOVENEZIA Sindaco. Europarlamentare. Consigliere regionale. Ma, prima di tutto, e soprattutto, socialista. Sin da quando aveva 16 anni. «Ci penserà la Storia a far giustizia del ruolo del Psi», disse negli anni Novanta, mentre i compagni cadevano come foglie al vento di Tangentopoli. Non è andata così. Ma Nereo Laroni ha combattuto fino alla fine per riscattare l'onore del partito.Si è arreso ieri mattina, poco dopo le 9, all'ospedale All'Angelo di Mestre, dov'era ricoverato da più di un mese. I primi due interventi di...