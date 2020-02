IL LUTTO

ROMA Era un vero Faraone, un leader che emanava carisma e lo spirito di un Potere che nel suo Paese, l'Egitto, evocava figure di monarchi assoluti. A differenza di Ben Ali, presidente tunisino travolto dalla Primavera araba e fuggiasco nel Golfo con le sue immense ricchezze, e di Gheddafi linciato e massacrato mentre scappava nel deserto libico da nomade beduino, Hosni Mubarak, alla guida dell'Egitto per più di trent'anni, una volta defenestrato dai moti di piazza del febbraio 2011 aveva continuato a vivere in patria. Mubarak era malato e sotto processo ma rispettato negli ambienti militari che dopo la sua caduta avevano continuato a proteggerlo esprimendo, dopo la breve e catastrofica parentesi del leader dei fratelli musulmani Morsi, la guida del generale Al Sisi. Assolto dall'accusa di avere ordinato l'uccisione di centinaia di manifestanti, e insieme ai figli blandamente condannato per appropriazione indebita e distrazione di fondi, Mubarak è morto ieri mattina a 91 anni, salutato con commozione sia dal premier israeliano Netanyahu che lo considerava un amico personale, sia dal presidente palestinese Abu Mazen che ne apprezzava la tenacia mediatrice con la quale perseguiva la pace mediorientale. C'è chi lo ricorda come capo di Stato tra i più vicini all'Italia per via degli scambi commerciali e della collaborazione a tutto campo, edificata anche sulle sabbie del deserto e in riva al Mar Rosso sotto forma di popolari resort dei vacanzieri italiani.

UNIFORME INSANGUINATA

L'immagine per cui diventò famoso è quella da generale dell'Aeronautica con l'uniforme insanguinata, il 6 ottobre 1981, dopo il mortale attentato a un altro statista al quale non fu mai perdonata dagli islamisti la pace con Israele: Anwar Sadat, caduto in un attentato terroristico durante una parata. Mubarak gli succedette, secondo una tradizione e seguendo una linea di potere militare che aveva dato all'Egitto stabilità dopo la stagione delle guerre con Israele. Con lo stesso pugno di ferro col quale avrebbe a lungo retto le sorti dell'Egitto, Mubarak da ufficiale dell'Aeronautica pianificò i raid a sorpresa contro le forze israeliane nella guerra dello Yom Kippur del 1973, che per poco non costò la sopravvivenza di Gerusalemme e portò alla restituzione del Sinai all'Egitto.

Eroe nazionale, Mubarak aveva messo a frutto un lungo tirocinio perfezionato a Mosca, com'era consuetudine fra gli alti gradi militari. Nato il 4 maggio 1928 in un villaggio nel Delta del Nilo, Kafr-El Meselha, era entrato nell'Aeronautica nel 1949 e aveva poi scalato tutti i gradi. Sposato a Suzanne, 17enne studentessa anglo-egiziana dell'Università americana del Cairo figlia di un medico, Hosni svolgeva una vita sobria: né fumo, né alcol. Metodo e una formidabile capacità di lavoro.

Il suo pugno di ferro, una volta subentrato a Sadat che lo aveva scelto come vice-presidente per come aveva dimostrato di tenere sotto controllo le spinte dei fratelli musulmani, si era dimostrato vincente nei successivi trent'anni, nei quali l'Egitto aveva usufruito, pure in un sistema minato dalla corruzione, dalla dittatura e dalle disparità economiche, di una relativa sicurezza, un benessere crescente e un'autorevolezza a livello regionale e internazionale che aveva consentito anche la riammissione del Cairo nella Lega Araba dopo l'espulsione del 79.

La ragione di questa stabilità stava nel patto d'acciaio con gli Stati Uniti, venuto meno con la primavera araba e neutralizzato a livello di consenso tra le alte gerarchie dell'esercito e della magistratura per la difesa a oltranza delle pretese dinastiche del figlio Gamal, impopolare e chiacchierato (insieme al fratello Alaa). Mubarak non era riuscito a evitare l'invasione del Kuwait da parte di Saddam, e aveva previsto la creazione di 100 Bin Laden. Strano che sia morto di morte naturale, essendo scampato sia alla rivoluzione, sia ad almeno sei attentati. E strano vederlo per mesi dietro le sbarre, dopo averlo visto comandare un Paese a bacchetta, con l'autorità del moderno Faraone.

Marco Ventura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA