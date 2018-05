Addio a Ligresti, da Paternò al salotto di Piazzetta Cuccia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOMILANO L'ultima impresa del costruttore è stata l'area residenziale di Porta Nuova a Milano, oggi la nuova skyline di grattacieli di Milano. Prima del crack e della lunga malattia, Salvatore Ligresti girava ancora per i cantieri a controllare i lavori, come ha fatto per una vita. «Non parlava, bastava lo sguardo», ricordano i suoi collaboratori. L'ingegnere di Paternò, 86 anni, è morto ieri al San Raffaele di Milano. Fondatore e punto di riferimento del gruppo Fonsai, era malato da tempo, le sue condizioni negli ultimi mesi erano...