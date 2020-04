LA SCOMPARSA

TREVISO Arturo Filippini, il maestro della ristorazione trevigiana, fondatore di Da Alfredo e della catena de El Toulà, è morto a 79 anni, vittima del Coronavirus. Era ricoverato da tre settimane in terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Piccoli miglioramenti avevano fatto ben sperare. Tanto che gli amati figli Michela, Nicola, Massimo, Martina e la moglie Marisa, gli avevano scritto una lettera in attesa di poterlo riabbracciare. Ma nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso avvenuto alle 15 di ieri. Arrivato nella Marca dall'Oltrepò Pavese alla fine degli anni Cinquanta, dopo aver lavorato a villa Condulmer a Mogliano, ha creato, insieme ad Alfredo Beltrame, la catena di ristoranti El Toulà.

CHEF STRAORDINARIO

Ricette raffinate di cucina veneta e trevigiana capaci di parlare di italian style e di fare scuola a Montecarlo e Tokyo, Pechino e Toronto, passando per Monaco, Helsinki e perfino Bora Bora. Così il Toulà ha varcato i confini nostrani per diventare marchio di fabbrica di quanto di buono c'è nel Belpaese. Dopo 55 anni dietro a pentole e fornelli, con il gusto di rendere preziosa anche la ricetta più semplice come il bollito della domenica, aveva appeso il cappello al chiodo e aveva ceduto la gestione del ristorante Da Alfredo ai figli. Era successo solo tre anni fa. La malattia lo ha sorpreso mentre si godeva la vecchiaia. Arturo ha combattuto la sua ultima sfida insieme all'amata famiglia: ma alla fine il Coronavirus se l'è portato via.

LE REAZIONI

La notizia mi lascia sgomento. Mai avrei pensato in un momento così tragico di parlare anche della scomparsa di Arturo Filippini. È un lutto per tutta la Regione perché con lui se ne va una colonna portante della ristorazione trevigiana e veneta. Un uomo che ha fatto la storia non solo della gastronomia ma anche uno di quelli che più hanno contribuito a far conoscere il Veneto e a far valere la nostra comunità a livello internazionale. Così il presidente della Regione, Luca Zaia, ha voluto ricordare l'amico Arturo Filippini. Soltanto qualche anno fa abbiamo perso il fratello Piero, altra colonna della nostra ristorazione, ora piangiamo lui conclude il governatore - Non dimenticheremo mai la sua simpatia, la sua allegria, la sua cordialità, la sua professionalità che è stata riferimento per generazioni di colleghi.

AMBASCIATORE DEL GUSTO

Un lutto che accompagna tutta la categoria dei ristoratori e di tutti coloro che amano la cultura della gastronomia. A piangerlo anche la Confcommercio con il presidente Federico Capraro: Con Arturo Filippini se ne è andato uno dei grandi Maestri della ristorazione trevigiana, un ambasciatore del territorio e della cucina veneta. Abbiamo la responsabilità di seguire ed onorare il suo esempio. In molti in Confcommercio lo ricordano in qualità di presidente, negli anni '90, del gruppo ristoratori. Arturo lo piangono colleghi e amici- con la sua bonomia, la simpatia, il sorriso e l'accoglienza ha creato un format che ha proiettato Treviso, piccola città di provincia, in una dimensione internazionale. Una colonizzazione culinaria internazionale, quella di Arturo Filippini, fatta di impegno e genio culinario conditi dalla gentilezza e dal sorriso con cui accompagnava i suoi clienti fino a farli sentire nel salotto di casa propria. Addio Arturo, ci mancherai.

Valeria Lipparini

