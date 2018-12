Addio a Enzo Boschi, lo scienziato dei terremoti alla guida dell'Istituto di geofisica e vulcanologia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOROMA Enzo Boschi non c'è più. Se n'è andato alle prime luci dell'alba nella sua casa di Bologna dove lo scienziato 76enne trascorreva le sue giornate immerso tra libri e riviste scientifiche, sempre pronto a offrire spunti e sagaci riflessioni sulla ricerca sismologia in particolare, anche attraverso i social dove era molto attivo. È stata uno dei padri fondatori della moderna geofisica e sismologia in Italia, e nessun altro come lui è stato capace di coniugare il rigore scientifico alle straordinarie capacità manageriali. Fu...