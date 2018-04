Addio a Barbara Bush, moglie e madre di due presidenti degli Stati Uniti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTONEW YORK Barbara Pierce Bush, classe 1925, è morta a 92 anni. Le sue condizioni sono precipitate irrimediabilmente negli ultimi giorni dopo una lunga serie di ricoveri per sopraggiunte complicazioni polmonari e cardiache. All'aggravarsi della situazione non ha voluto più rimanere in ospedale e ha deciso di rifiutare tutte le cure tranne quelle palliative. Ha voluto morire nella sua residenza di Houston, in Texas, con accanto tutti i suoi cari, a partire dal marito novantatreenne. Nelle ultime ore, ha raccontato il figlio Neil, i...