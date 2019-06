Addetto alla segnaletica ucciso in autostrada da un tir

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGUGLIARO (VI) Tragedia nel pomeriggio di ieri, attorno alle 16.30, lungo l'A31 Valdastico sud, tra i caselli di Agugliaro e Noventa Vicentina, in direzione Rovigo. Un operaio di 36 anni, addetto alla segnaletica stradale e in quel momento al lavoro sull'arteria, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante. Il decesso sarebbe stato immediato. Secondo le prime informazioni l'uomo, che aveva indossato la pettorina arancione, stava sistemando a terra i birilli per delimitare le carreggiate, prima di procedere con i lavori di ripristino della...