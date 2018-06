Addestrato dall'Isis e fermato a Napoli: «Sento la voce di Allah»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TERRORISMONAPOLI Partito dal suo Paese, il Gambia, era riuscito a completare un duro addestramento in Libia durato due mesi, insieme con altri aspiranti terroristi, e con il nome di battaglia di «Abou Lukman» si preparava a colpire in Europa. Era costantemente tenuto sotto controllo Sillah Osman, 23 anni, fermato mercoledì scorso a Napoli da Polizia e Carabinieri che l'avevano convocato per l'identificazione sfruttando una sua richiesta di protezione internazionale.Sillah, in possesso di permesso di soggiorno provvisorio con scadenza nel...