«Acquistare addobbi marchiati CE In caso di rogo, scappare subito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAQuest'anno l'albero di Natale in piazza dei Signori a Treviso è stato simbolicamente acceso da Nicola Micele, comandante provinciale dei Vigili del fuoco. Un modo per salutare l'ingegnere, in carica dal 2014 e in partenza nel 2019, recentemente promosso al ruolo di dirigente superiore. A lui, protagonista nel giorno dell'Immacolata di un gesto che a Nordest si ripete quotidianamente in milioni di case, chiediamo quali sono le cautele da avere in materia di addobbi.Comandante, quando deve scattare la prima avvertenza?«Già al...