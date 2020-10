VENEZIA Paradossalmente ora i veneziani confidano nelle previsioni del tempo catastrofiche, perchè il Mose venga sollevato, alla quota di 130 centimetri. Per questa mattina alle 10.45 ne sono ipotizzati 135: una marea che statisticamente ha una durata media di circa 3 ore e viene percepita in modo diverso nelle varie parti della città. A San Marco ci potrebbero essere 40cm di acqua dal piano di calpestìo, a Rialto 25cm, mentre il piazzale antistante la stazione ferroviaria sarà bagnato solo nella parte limitrofa al Canal Grande. Ma al 99 per cento sarà azionato il Mose: l'allerta è scattata ieri. Sono state compiute varie simulazioni per tutto il pomeriggio, per capire se e quando alzare le barriere gialle. La Capitaneria ha emanato un'ordinanza che si blocca la navigazione alle bocche di porto dalle 7.30 alle 15. Ma la marea è veloce, e c'è il rischio che Venezia non rimanga comunque all'asciutto. Sarà un altro test importante per il futuro. È probabile, secondo il tavolo tecnico per le previsioni meteo marine composto da Centro Previsione e Segnalazione Maree, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), Cnr-Ismar, e con la partecipazione di Arpa Veneto, che allo scirocco faccia seguito la bora, circostanza più pericolosa per Chioggia, perchè rischia di insaccare la marea verso sud. Domani si replica con valori di marea compresi tra 115 e 120cm alle 11:10 sabato nuovo picco di 110cm alle 11:30. Ma con queste previsioni le barriere rimarranno affondate (r.v.)

