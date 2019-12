Acqua alta, no al miliardo Garantiti fondi per il Mose

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I LAVORIVENEZIA Gli impegni presi durante l'ultimo Comitatone per far fronte ai danni causati a Venezia dall'Aqua Granda dello scorso 12 novembre stanno prendendo corpo con la manovra di bilancio in discussione a Palazzo Madama. I 60 milioni aggiuntivi per la salvaguardia di Venezia città e dei Comuni della gronda lagunare che andranno a sommarsi ai 40 già stanziati, per un totale di 100 milioni, sono stati inseriti nella legge di bilancio grazie a un subemendamento dei senatori veneti Andrea Ferrazzi e Vincenzo D'Arienzo con il via libera...