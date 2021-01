I CONTROLLI

VENEZIA Anche questa settimana le verifiche sono state numerose in Veneto: 3.000 in più della scorsa settimana. Sono stati eseguiti 26.353 controlli, con 667 sanzioni; 6.927 esercizi commerciali sono stati controllati e 25 sanzionati. Di questi, 4 dovranno chiudere le proprie attività. «In un quadro dell'epidemia ancora molto preoccupante - dice il sottosegretario Achille Variati - e in attesa degli effetti di massa della campagna di vaccinazione, è fondamentale che i comportamenti individuali continuino ad essere improntati a responsabilità e attenzione. Per questo sconcerta che, in una sola settimana, dopo continui appelli da parte di tutte le autorità, in Veneto altre 4 persone (più di 20 in questo mese) sottoposte a quarantena siano state fermate e denunciate per inosservanza del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, dichiarando il falso alle forze dell'ordine». «Sarebbe un errore abbassare la guardia adesso - prosegue - proprio quando i dati - pur nella sofferenza del sistema sanitario e nella drammaticità di una conta dei morti che continua ad essere pesantissima - mostrano una stabilizzazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA