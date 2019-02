Acerra, guerra di camorra ucciso il boss Mariniello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGUATONAPOLI Due omicidi nel giro di 12 ore. Tra la folla del sabato sera e in pieno giorno, di domenica. Niente ha fermato la ferocia dei killer entrati in azione nel Napoletano. Ieri mattina, in via Nenni, ad Acerra, a finire sotto i colpi dei sicari è stato Vincenzo Mariniello, 46 anni, ritenuto il boss dell'omonimo gruppo criminale, con precedenti di vario tipo, tra cui l'associazione camorristica. È stato ammazzato mentre era a bordo della sua vettura, vicino casa. Due i killer arrivati a bordo di uno scooter di grossa cilindrata....