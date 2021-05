Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAROMA Nuova bufera in casa Rai dopo il caso Fedez. A scatenare le polemiche questa volta è un servizio smaccatamente antieuropeista andato in onda l'altra sera nel corso di Anni 20, il magazine settimanale di Rai2 condotto da Francesca Parisella. L'ad Rai Fabrizio Salini «furioso» e pronto a emanare anche «provvedimenti». Si rincorrono voci di una sospensione del programma, anche alla luce degli ascolti non esaltanti con l'1,9%...