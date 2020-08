Niente dazi sulle aragoste americane. In cambio gli Stati Uniti ridurranno del 50% le tariffe sulle cristallerie e alcuni cibi pronti provenienti dall'Europa. Per la prima volte negli ultimi venti anni Ue e Stati Uniti raggiungono un accordo sul taglio dei dazi. L'intesa - annunciata dal rappresentante commerciale americano, Robert Lighthizer, e dal commissario europeo, Phil Hogan - prevede che l'Ue elimini le tariffe su importazioni di aragoste americane vive e surgelate (l'export americano di questi prodotti in Ue è stato superiore a 111 milioni di dollari nel 2017); dal canto loro gli Stati Uniti taglieranno del 50% le tariffe su alcuni prodotti importati dalla Ue per un valore annuale medio di 160 milioni di dollari (tra questi alcuni tipi di cibi pronti, cristallerie, propellenti, accendini e parti di accendini). L'accordo ha effetto retroattivo, dall'1 agosto scorso, e durerà 5 anni. La Commissione Ue renderà subito i tagli permanenti.

«Sono state anche poste le premesse - commenta soddisfatto Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura - per chiudere il contenzioso ultradecennale sugli aiuti pubblici ai gruppi Airbus e Boeing, con l'eliminazione dei dazi che gravano sulle esportazioni agroalimentari italiane».

