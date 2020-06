Accordo chiuso? E chi l'ha detto? Roberto Marcato, padovano, 52 anni da poco compiuti - stessa età di Luca Zaia - assessore in Regione del Veneto, membro del direttorio della Lega con Lorenzo Fontana (e Zaia ed Erika Stefani e Nicola Finco), soprannominato Bulldog, non è proprio così sicuro che l'annunciato accordo per la riedizione in Veneto dell'alleanza di centrodestra si concretizzi.

Marcato, è fatta: il 20 e il 21 settembre, se saranno queste le date dell'election day, Luca Zaia sarà il candidato governatore del centrodestra per la terza volta consecutiva.

«Scontato. Che abbiano deciso che il candidato presidente sia Zaia mi pare ovvio».

Ma è decisa anche l'alleanza. Non era lei che diceva: meglio andare da soli?

«E infatti non è detto».

Veramente l'hanno detto Salvini, Meloni, Berlusconi.

«Ma il tema non è con chi fare l'alleanza, ma perché la vuoi fare. La novità assoluta di questa stagione è stato il referendum sull'autonomia. Che, si badi bene, non è stato il referendum della Lega, ma dei veneti. Il 99,9 per cento ha detto sì».

E infatti anche i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni qui in Veneto l'hanno appoggiato.

«Calma. C'è stato il referendum, poi è stata istituita una delegazione trattante capitanata dal professor Mario Bertolissi che ha prodotto una precisa proposta di autonomia, quella con le 23 materie. Adesso, se i responsabili dei partiti firmano con il sangue che sono d'accordo con quella proposta di autonomia e, qualora ci fosse un governo nazionale di centrodestra, si impegnano ad attuarlo, bene. Altrimenti, non ci sono alleanze che tengano».

È la sua opinione.

«È l'opinione del segretario della Lega Matteo Salvini, l'ha detto lunedì scorso a Verona. Il tema dell'autonomia non è uno dei punti dell'agenda politica. È l'agenda politica. Ed è chiaro che se nell'accordo con Fratelli d'Italia e con Forza Italia non ci fosse l'autonomia, sarebbe un problema per il Veneto. L'autonomia è questione di vita o di morte».

Quindi secondo lei l'accordo appena annunciato è tutto da verificare?

«Certo. Se non c'è l'autonomia - ma non un'autonomia generica bensì quella della proposta portata avanti dalla delegazione trattante di Bertolissi - l'alleanza non si fa. Il problema è a Roma: Meloni e Berlusconi devono firmare il documento sull'autonomia. Se non firmano, salta tutto».

Fratelli d'Italia e Forza Italia potrebbero obiettare che al governo fino a un anno fa c'eravate voi con il M5s, avevate anche il ministro agli Affari regionali: l'autonomia potevate approvarla.

«Erika Stefani da ministro si è fatta in quattro per realizzare l'autonomia, aveva il mandato pieno di Salvini. La colpa è stata del Movimento 5 Stelle».

Parliamo di liste: si vedono già esponenti della Lega in aperta corsa elettorale. Avete scelto chi correrà in Regione?

«Mi spiace per loro, ma le candidature le deciderà il direttorio. Se qualcuno ha immaginato di avere in tasca una candidatura si sbaglia».

