Accoltella la moglie e il figlio che la difende: arrestato

VERONA Si è costituito ieri notte ai carabinieri l'uomo che domenica sera nel Veronese, al culmine di una lite, ha accoltellato la moglie e il figlio 27enne che era intervenuto per difenderla. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Il 53enne, un impresario edile calabrese, è accusato di tentato omicidio e lesioni gravi. Marito e moglie si erano dati appuntamento alla stazione di San Bonifacio per affrontare alcune questioni legate alla separazione in corso. Ma l'uomo ha aggredito la...