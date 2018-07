Accoltella la madre e si toglie la vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIACONEGLIANO Ha sferrato all'anziana madre tre coltellate all'addome, poi, forse convinta di averla uccisa, si è tolta la vita, ingerendo un mix di medicinali. Quando i vicini di casa hanno aperto la porta dell'appartamento, l'hanno trovata riversa a terra in cucina, con la mano ancora nel cassetto dei farmaci.Un dramma maturato nel silenzio, quello scoperto ieri mattina al terzo piano di un condominio popolare in via Adolfo Vital, prima periferia di Conegliano. Franca Rosolen, 56 anni, impiegata con gravi problemi di anoressia e...