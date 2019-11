Accoltella l'ex fidanzata sul Frecciarossa: arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGRESSIONEBOLOGNA Accoltella la ex su un treno dell'alta velocità e ferisce un passeggero che tenta di fermarlo. Attimi di paura in Emilia, tra centinaia di viaggiatori. La donna, sottoposta a un intervento chirurgico all'ospedale Maggiore di Bologna, è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Lievi le ferite per l'uomo che l'ha difesa. Domenico Foti, 47 anni, di Abbiategrasso, in provincia di Milano, è stato arrestato e portato via dagli agenti proprio all'entrata della scala mobile della parte sotterranea della stazione di...