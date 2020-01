Accoltella i passanti, a Parigi torna il terrore «Urlava Allah Akbar»

L'ASSALTO

PARIGI «Non prendo più le medicine, non mi curo più» ha gridato Nathan C. tirando fuori il coltello ieri in mezzo al parco di Hautes-Bruyeres, a Villejuif, un grosso comune alle porte alle porte di Parigi, noto soprattutto per il grande ospedale oncologico. Ma Nathan che un anno fa era stato ricoverato all'ospedale psichiatrico parigino di Sainte Anne - avrebbe gridato anche «Allah Akbar» prima di cominciare a colpire, con forza, all'impazzata, per uccidere, riportando il terrore a Parigi. Nel 2020, come nel 2019, e come prima ancora, come nel 2015: cinque anni fa, il 7 gennaio, la strage di Charlie Hebdo.

IL DJELLABA

Ieri Nathan - gli inquirenti della procura di Creteil esitavano a chiamarlo terrorista, visti i precedenti psichiatrici - avrebbe potuto farne un'altra di strage: dopo aver cominciato a colpire nel parco, dopo aver visto un uomo accasciarsi ai suoi piedi, dopo aver ferito la sua compagna all'addome, un'altra alla schiena, ha continuato a correre, a gridare, è arrivato davanti al grande centro commerciale di Hay-les-Roses, all'altra uscita del parco. È sul parcheggio del Carrefour affollato a quell'ora, nel primo pomeriggio che gli agenti speciali della Brigata anticriminalità lo hanno circondato, allertati da decine di telefonate di gente che scappava. Hanno cercato di neutralizzarlo con le pistole di ordinanza, ma lui ha cercato di colpire anche loro. Lo hanno finito con un fucile d'assalto. Cinque colpi. I video di chi stava nel parcheggio lo hanno ripreso steso sul selciato, addosso una djellaba, la lunga tunica tradizionale dei musulmani, pantaloni neri, le scarpe da ginnastica, una corta barba. Dietro di sé Nathan ha lasciato un morto, un 56enne di Villejuif.

LA SCHIZOFRENIA

L'uomo era uscito per una passeggiata con la compagna nel parco. È morto a meno di cinquanta metri da casa. «La sua compagna è stata presa di mira, e lui ha tentato di proteggerla, ha preso la coltellata fatale al suo posto ha detto il sindaco di Villejuif Franck Le Bohellec La donna, 47 anni, è stata ricoverata all'ospedale di Kremlin Bicetre in gravi condizioni. La terza vittima è una donna di trent'anni. Anche lei è ricoverata per ferite alla schiena, ma non è in condizioni gravi». Nathan, 22 anni, convertito all'islam secondo alcune fonti, non era schedato come radicale. Aveva però precedenti per reati comuni. Nel 2018 era stato fermato dalla polizia per comportamento sospetto e lui aveva spiegato di essere affetto da una forma di schizofrenia. Abitava nel 14esimo arrondissement, a Parigi ed era stato ricoverato più volte per disturbi psichiatrici. Ieri a condurre l'inchiesta era la procura di Creteil, anche se il procuratore capo dell'antiterrorismo Jean-François Ricard si è recato sul posto.

LO ZAINO

Nello zaino dell'aggressore, recuperato nel parco, la polizia ha ritrovato del «materiale religioso» che dovrà ora essere esaminato e che forse potrà chiarire le vere motivazioni di Nathan. Il presidente Emmanuel Macron ha espresso «sostegno» alle vittime e denunciato «una violenza cieca». Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha invece espresso «riconoscenza» alle forze dell'ordine per la loro «reattività, il sangue freddo, la professionalità».

I CASI

Nell'aprile 2015, all'inizio dell'ondata di attentati di matrice islamica, Villejuif fu al centro del caso di Sid Ahmed Glam, studente di informatica algerino, sospettato di aver ucciso una donna e di star preparando un attentato contro una chiesa. Nell'anno appena trascorso, 3 sono stati i casi finiti sul tavolo del procuratore antiterrorismo: l'accoltellamento di due secondini da parte di un detenuto radicalizzato, l'attentato all'esplosivo nel centro di Lione che fece 14 feriti a maggio e la strage nella questura di Parigi, a ottobre da parte di un dipendente convertito all'islam e radicalizzato. In 5 anni, gli attentati commessi in Francia hanno provocato la morte di 255 persone.

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

