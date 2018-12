Acciaierie Venete, operaio ustionato muore dopo sette mesi di agonia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAPADOVA Un mese fa i suoi colleghi erano andati a trovarlo al Centro grandi ustionati di Padova, per fargli sentire tutta la loro vicinanza in occasione del suo quarantaquattresimo compleanno. Hanno pregato per lui ogni giorno negli ultimi sette mesi, ma non c'è stato nulla da fare. Marian Bratu è morto il pomeriggio di Santo Stefano nel suo letto di ospedale. Era ricoverato dal 13 maggio, giorno della tragedia delle Acciaierie Venete, con ustioni sul 90% del corpo. L'INCIDENTEQuella mattina all'interno del capannone padovano di...