IL DISASTRO

PARIGI Sono stati due passanti che camminavano per la grande piazza deserta davanti alla cattedrale di Nantes ieri mattina poco dopo le sette e mezzo a vedere le fiamme, alzando per caso lo sguardo. Lingue di fuoco già alte che sfioravano il rosone, sopra il grande portale. I pompieri sono arrivati alle 7 e 44 mentre in Francia si diffondevano immagini che sembravano già viste: una cattedrale gotica che brucia, le torri coperte dal fumo, la gente che si riunisce silenziosa, a testa in su, a vedere scomparire il simbolo di una città, un gioiello dell'arte, una testimonianza della storia, un luogo di culto. E le paure che si sommano: che venga tutto giù. Che non sia soltanto un incidente, ma un attacco criminale, magari un attentato.

LA STRUTTURA

A Saint-Pierre-et-Paul di Nantes non è però toccata la sorte di Notre Dame di Parigi. Forse perché il fuoco l'aveva già colpita dopo l'assalto dei Normanni nel sesto secolo un'altra volta, il 25 gennaio 1972, lasciandole una specie di immunità: le capriate di legno erano state ricostruire allora in cemento armato, e ieri questo tetto moderno ha salvato la chiesa considerata un capolavoro del gotico fiammeggiante, riedificata nell'undicesimo e poi nel quindicesimo secolo, simbolo della Città dei Duchi. Le fiamme hanno devastato l'interno. Soprattutto hanno cancellato il bellissimo organo del 1620 di Jacques Girardet che era riuscito miracolosamente a sopravvivere all'incendio del 72. Bruciate anche alcune opera d'arte, alcuni scranni del coro. Ma alla fine, in due ore, la cattedrale è stata dichiarata fuori pericolo, la struttura messa in salvo, nonostante le ferite profonde, e i danni ancora da valutare. Mentre il fumo continuava a uscire dalle vetrate del Cinquecento in frantumi e le prime immagini rivelavano lo scheletro dell'organo e le lacrime di uno dei tre organisti della cattedrale, che ieri per ultimo aveva lasciato la chiesa, dopo aver suonato fino alle nove, è arrivato il primo interrogativo: cosa è successo?

Un incidente, come fu quello del 72, quando le fiamme furono attribuite agli operai che lavoravano alla zincatura del tetto? Un incidente dovuto all'incuria, come sembra essere accaduto quindici mesi fa a Notre Dame, rimasta decapitata della guglia e delle capriate medievali? Una fatalità, un corto circuito? O altro? Le prime parole del procuratore di Nantes Pierre Sennès hanno subito risvegliato i sospetti: «Tre diverse origini del fuoco sono state individuate, una all'altezza dell'organo, e altre due ai lati dell'altare». Lo stesso procuratore: «Tre origini diverse delle fiamme difficilmente sono un caso, sembrano al contrario una firma». Pochi minuti dopo la notizia ufficiale che la procura aveva aperto un'inchiesta per incendio doloso.

Il neo premier Jean Castex, arrivato sul posto nel primo pomeriggio, come pure il ministro dell'Interno Gerald Darmanin e la ministra della Cultura Roselyne Bachelot, ha precisato, dopo aver reso omaggio al lavoro dei vigili del fuoco, «di non possedere nessun elemento preciso» sulle cause dell'incendio. Un esperto da Parigi è arrivato a Nantes per ricercare indizi di un atto volontario. Il primo risultato dell'inchiesta: nessuna effrazione individuata. Nessuno si sarebbe introdotto nella cattedrale durante la notte.

IL GIALLO

Venerdì sera, padre François Renaud che veglia sulla cattedrale in attesa della nomina di un nuovo vescovo ha assicurato di aver svolto tutti i controlli abituali prima di chiudere le porte. Le tre sorgenti di fuoco distanziate difficilmente però possono spiegarsi con una causa accidentale, per esempio con una defaillance del sistema elettrico, come evocato da una fonte sul posto. Un corto circuito avrebbe in questo caso provocato tre diversi inizi di fiamma in tre punti diversi: possibile, ma improbabile, o almeno, una sfortunatissima serie di circostanze. «Nessuna pista è esclusa» martellavano ieri sera gli inquirenti. «Tutto il mio sostegno - ha twittato Emmanuel Macron ai pompieri che hanno preso qualsiasi rischio per salvare questo gioiello gotico della Città dei Duchi».

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA