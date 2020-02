IL CASO

VENEZIA Scoppia la polemica politica sui mancati controlli ai cittadini, non studenti, rientrati dalla Cina senza sintomi. A scatenarla è il Movimento 5 Stelle, divulgando la lettera con cui il direttore generale Domenico Mantoan (in foto) dieci giorni fa chiedeva spiegazioni all'Azienda Ospedaliera di Padova sull'intenzione di estendere gli accertamenti: «La Regione Veneto ha impedito screening probabilmente fondamentali», attacca il capogruppo consiliare Jacopo Berti. Ma la direzione Prevenzione, diffondendo a propria volta la contro-missiva del professor Andrea Crisanti, replica che lo svolgimento dei test sui soggetti asintomatici «non è indicata da alcuna circolare del Governo italiano né da raccomandazioni internazionali».

I TONI

Ai pentastellati non va giù la nota in cui, al dg Luciano Flor e al direttore di Microbiologia e Virologia Crisanti, Mantoan ricorda che ogni spesa effettuata in tal senso «non rientra tra le prestazioni coperte dal fondo del Ssn» e chiede di valutare se il relativo carico di lavoro «possa impattare sulla gestione organizzativa e la tempistica di risposta degli esami effettuati su pazienti sintomatici». Tuona Berti: «Mantoan invece di raccogliere l'allarme e capire come collaborare con l'Azienda sanitaria padovana, il 12 di febbraio inviava su carta intestata della Giunta regionale una lettera dai toni minacciosi con la quale, in buona sostanza, vietava all'Asl patavina di procedere con i controlli, sostenendo che non bisognava fare nulla che non fosse in linea con quanto stabilito dal Ministero». Per questo il grillino chiede a Zaia di rimuovere sia il dirigente che l'assessore Manuela Lanzarin.

LA RISPOSTA

In risposta, la Regione rende noti i chiarimenti forniti da Crisanti, quando spiega di essere stato «travisato» nel commento a un articolo apparso su The New England Journal of Medicine, che Palazzo Balbi rimarca peraltro essere stato posto «in discussione dalla stessa comunità scientifica». Precisa il docente universitario: «Sulla base delle mie conoscenze e competenze scientifiche ho espresso il parere, che non rinnego, che sarebbe opportuno effettuare il saggio diagnostico anche in persone provenienti da aree endemiche e con storia di esposizione a persone infette». Il primario assicura però di essersi attenuto alle indicazioni ricevute, pur aggiungendo che «le disposizioni ministeriali necessariamente devono seguire l'evoluzione delle evidenze scientifiche e pertanto sono in evoluzione e non è da escludere che in futuro queste vengano modificate».

L'INFORMATIVA

A proposito di capigruppo, intanto, la conferenza è stata convocata per domani alle 10 a Palazzo Balbi, alla presenza dell'assessore Lanzarin, «per dare una informativa sulla situazione Coronavirus in Veneto». Ad annunciarlo, in risposta alla richiesta del dem Stefano Fracasso, è stato il presidente leghista Roberto Ciambetti. (a.pe.)

