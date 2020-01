Abusivi nelle case dell'Esercito, indaga la Procura

ROMA Al momento il fascicolo porta la dicitura modello 45, cioè senza indagati e ipotesi di reato. Presto però potrebbe accelerare l'attività di indagine dei pm romani su un dossier redatto dallo Stato Maggiore dell'esercito relativo all'assegnazione di 3.600 alloggi di servizio. Gli inquirenti saranno chiamati a verificare eventuali abusi o falsi compiuti da chi occupa quegli immobili e irregolarità messe in atto da chi era chiamato a controllare la corretta attuazione dell'iter di assegnazione. Non indaga invece la Procura militare perché gli inquilini degli alloggi in questione sono in gran parte ex militari o familiari. La relazione dello Stato Maggiore, che potrebbe sfociare in una approfondita indagine penale, offre una sorta di radiografia su scala nazionale della situazione degli alloggi di proprietà dell'esercito. Dopo il caso dell'ex ministro Elisabetta Trenta (in foto), in totale lo screening ha riguardato 16.500 immobili. Di questi oltre 3.000 hanno situazioni su cui tocca alla magistratura fare chiarezza in quella che si presenta come una vera e propria affittopoli. Secondo quanto emerso dalla mappatura effettuata, molti sarebbero infatti gli inquilini che occupano indebitamente gli appartamenti. Si tratta di abitazioni spesso presenti in zone di pregio di molte città italiane. In molti casi chi abita illegittimamente in queste case paga canoni di affitto di poche centinaia di euro. Il ministero della Difesa ha già invitato gli occupanti a lasciare le abitazioni ma dal punto di vista procedurale liberare gli appartamenti è una operazione complessa.

