Abusi su cinque nipotine Arrestato nonno 68enne

VIOLENZA SESSUALERIMINI Per anni ha violentato le nipotine, prima in Sudamerica, nel suo paese d'origine, e poi in Italia: cinque cugine, abusate ripetutamente dal 1995 al 2017. Questa mattina i carabinieri di Riccione (Rimini) hanno arrestato il nonno con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime e dal legame familiare.Costringendole al silenzio con la minaccia di far del male a madre e nonna, l'uomo, 68 anni, ha violentato le tre figlie delle sorelle e le due del proprio figlio, da quando queste ultime avevano...