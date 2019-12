Abusi, strappo del Papa agli auguri per la Curia: via il cardinale Sodano

LA CHIESA

CITTÀ DEL VATICANO Riforme avanti tutta. Il segnale più evidente che Papa Francesco vuole accelerare sulla revisione della Chiesa per darle un respiro più ampio - proprio come aveva immaginato un altro gesuita illustre, il cardinale Martini, suo grande sostenitore - è arrivato dal discorso natalizio pronunciato ieri mattina davanti alla curia. Allo stesso tempo il Papa ha riformato l'elezione del Decano del Collegio Cardinalizio una figura simbolica che diventa importantissima nelle riunioni preparatorie di un conclave. Francesco ha così neutralizzato l'attuale Decano, il cardinale Angelo Sodano, già segretario di Stato ai tempi di Wojtyla, e ancora influente riferimento di quella fetta di mondo curiale che fatica a conciliarsi con la visione global di Bergoglio. L'incarico vacante da ora in poi sarà solo quinquennale (rinnovabile eventualmente per un secondo mandato) e non più a vita. L'uscita di scena di Sodano rappresenta un passaggio non da poco, considerando le resistenze che in questi sei anni ha registrato il Papa argentino sul suo cammino romano. L'Amoris Laetitia, le aperture verso i divorziati risposati, il dibattito sul celibato, le punizioni per i pedofili e persino il diaconato alle donne.

LE DIMISSIONI

Sodano, proveniente dalla carriera diplomatica, 92 anni ma lucidissimo, ha rassegnato le dimissioni con fair play. Ultimamente si è trovato al centro di una bufera interna per come ha influenzato in tanti anni la questione degli abusi: un'azione tesa più a tutelare il buon nome dell'istituzione - fornendo anche coperture a figure ingombranti (come padre Maciel Marcial Degollado, fondatore dei Legionari di Cristo) - che a proteggere le vittime. Il mese scorso il cardinale di Vienna, Shoenborn, durante un colloquio con dei giornalisti, ha ricordato lo scontro personale e feroce che ebbe con Sodano proprio per il modo in cui venivano insabbiati tanti casi. Le denunce che arrivavano venivano accantonate. Per Sodano si trattava solo di «un chiacchiericcio». E così furono negati abominevoli casi di pedofili seriali, compreso quello del cardinale Groer, un austriaco che non venne mai ridotto allo stato laicale. Girare pagina per Papa Francesco ha significato evidentemente anche togliere il segreto pontificio dagli atti giuridici interni riguardanti i processi di pedofilia.

Franca Giansoldati

