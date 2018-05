Abusi, sigilli alla spiaggetta nera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO CHIOGGIA (VENEZIA) Playa Punta Canna è sotto sequestro e Gianni Scarpa potrebbe vedersi sfumare davanti agli occhi quella che, per lui doveva essere l'ultima stagione, prima di ritirarsi in pensione. Non l'avevano fermato, anni fa, le critiche sull'opportunità di un certo linguaggio, sessualmente allusivo («alta frequentazione di gnocchi gnocche»), usato a scopo promozionale e neppure, l'anno scorso, le accuse di apologia del fascismo per i cartelli inneggianti a Mussolini. Ma, questa volta il gestore della cosiddetta spiaggetta...