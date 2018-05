Abusi sessuali, si dimette il procuratore del caso Weinstein

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASONEW YORK Duro colpo per l'opposizione democratica negli Usa: il capo della procura dello stato di New York, ufficio-bastione per le inchieste su Donald Trump e i suoi più stretti collaboratori, ha dovuto rassegnare le dimissioni lunedì sera, sotto il peso della testimonianza di quattro donne che lo accusano di violenza sessuale. La notizia ha scosso alle radici gli ambienti newyorkesi. Agli occhi di molti democratici del New England il 63enne Eric Schneiderman era non solo un elemento di speranza per l'inchiesta del Russiagate, ma...