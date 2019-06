Abusava di una 13enne Coach di basket si toglie la vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCAGLIARI Non avrebbe retto al peso di quella condanna a 5 anni inflitta a giugno per abusi sessuali su una ragazzina di 13 anni e si è tolto la vita. Il gesto estremo è di un allenatore di basket giovanile, 40 anni, residente nel Medio Campidano. L'uomo si è suicidato ieri nella sua abitazione. Non ha lasciato nessun biglietto, a quanto si è appreso, per spiegare il perché della sua decisione di farla finita. Di sicuro la vicenda giudiziaria lo aveva molto provato, tanto che negli ultimi tempi usciva poco ed era taciturno.LA...