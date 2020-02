IL CASO

ROMA «Non accetterò mai l'annessione di Gerusalemme e non voglio passare alla storia come colui che l'ha venduta». Abu Mazen, presidente dell'Autorità nazionale palestinese, non usa giri di parole per bocciare quello che Trump ha chiamato L'accordo del secolo, il piano per la pace tra israeliani e palestinesi presentato alla Casa Bianca con Netanyahu. Il leader dell'Anp si spinge anche oltre, aggiungendo che «non accetterà mai gli Usa come unico mediatore al tavolo dei negoziati con Israele». Nel suo intervento al Cairo Abu Mazen, che ha incassato il sostegno della Lega Araba, ha rivelato di aver informato, con due lettere, sia gli Stai Uniti sia Israele che la rottura delle relazioni riguarda anche la sicurezza. Il motivo - ha spiegato citato dall'agenzia Wafa - è che con questo piano entrambi i Paesi hanno violato «gli accordi internazionali, inclusi quelli che hanno condotto alla creazione dello stato di Israele». Al tempo stesso ha ammonito che il Piano «avrà ripercussioni su entrambi le parti del conflitto e l'intera regione».

LA MOSSA A SORPRESA

Ma poi, in qualche modo, il leader dell'Anp apre ad un percorso alternativo, tanto che il ministro degli esteri palestinese Riad al-Maliki annuncia che Abu Mazen presenterà all'Onu un piano di pace sul Medio Oriente «alternativo» a quello di Trump. La proposta - secondo i media - sarà illustrata durante un discorso al Consiglio di sicurezza dell'Onu l'11 febbraio.

GLI ANALISTI

Non sono pochi, tuttavia, in Israele gli analisti ad interpretare l'annuncio della rottura delle relazioni più come un ammonimento allo stato ebraico se questi decidesse, come voleva il premier Benyamin Netanyahu, di varare subito, sulla scia del Piano Trump, l'estensione della sovranità agli insediamenti in Cisgiordania e alla Valle del Giordano. E, a questo proposito, è stato ricordato che già a luglio del 2019, in un picco di tensione con Israele, Abu Mazen reagì affermando che non avrebbe più applicato gli accordi vigenti con lo stato ebraico. Sul campo tuttavia non accadde niente. Ma questo non toglie nulla alla durezza dell'affondo di ieri contro il Piano americano tanto che il leader dell'Anp ha sottolineato che «gli israeliani devono portare tutta la loro piena responsabilità di potenza occupante».

«Noi crediamo ancora nella pace - ha spiegato ancora Abu Mazen - e vogliano istituire un meccanismo multilaterale internazionale per attuare le decisioni di legittimità internazionale». La base di questo - ha aggiunto - «è l'Iniziativa di Pace Araba» con la fine «dell'occupazione israeliana, la nascita di uno Stato palestinese indipendente e Gerusalemme est sua capitale». «Non vogliamo che nessuno sia contro l'America. Ciò che vogliamo - ha concluso rivolto ai leader arabi e in particolari di quei Paesi più inclini al Piano Trump - è soltanto il sostegno alla nostra posizione, accettando quello che noi accettiamo e respingendo ciò che noi respingiamo». E i rappresentanti arabi al Cairo hanno respinto il Piano ritenuto «ingiusto nei confronti dei palestinesi» e non collaboreranno «con l'amministrazione americana per la sua attuazione».

GLI ATTACCHI

Intanto, anche ieri come negli ultimi quattro giorni, ci sono stati lanci di razzi da Gaza verso il territorio israeliano, che hanno costretto i cittadini delle aree prese di mira a correre nei rifugi.

G. Per.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA