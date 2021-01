IL DRAMMA

MASSA D'ALBE (AQUILA) C'è ancora una valanga a far sprofondare nell'angoscia l'intero Abruzzo. Proprio a pochi giorni di distanza dal quarto anniversario di quella che il 18 gennaio del 2017 spazzò via il resort di Rigopiano, uccidendo 29 persone. Oggi il versante è un altro. Non il Gran Sasso, ma il monte Velino: a quasi duemila metri di quota si teme per la vita di quattro escursionisti, tutti di Avezzano, tre giovani dai 26 ai 33 anni e un uomo di 60. Sono commercianti, figli di famiglie storiche, ragazzi in carriera, studiosi, amanti dello sport e della cultura. Esperti, dice chi li conosce, o forse più semplicemente appassionati della montagna: non si spiegherebbe altrimenti la decisione di avventurarsi in quota senza l'equipaggiamento necessario (sci e apparecchi di ricerca), in un giorno, domenica, a marcato rischio valanghe e con condizioni meteorologiche proibitive. Un'intera comunità trattiene il respiro nella speranza di un miracolo, prega per il ritorno a casa di questo gruppo che è anche un po' paradigmatico della città, delle sue eccellenze, dei suoi legami familiari e amicali, dei suoi personaggi, della sua laboriosità. A guidare il drappello è Tonino Durante, 60 anni. È lo storico arrotino della città, titolare della coltelleria in pieno centro, in via Marconi. Un amore, quello per la montagna, che ha condiviso con il quasi dirimpettaio Gianmarco Degni: il negozio di articoli sportivi della sua famiglia si trova anch'esso lungo via Marconi. Gianmarco, 26 anni, è riuscito a trascinare con sé la bella fidanzata Valeria Mella, sua coetanea. E poi c'è Gianmauro Frabotta, 33 anni, anche lui figlio di una storica famiglia di commercianti. Lui ha scelto però una via diversa: vive a Milano, dove fa l'ingegnere e dove ha maturato la passione per la montagna. Le loro tracce si fermano a quota 1.800 metri, proprio dove si è staccata un'imponente valanga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA